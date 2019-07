Formel-1-Pläne für 2021 : Weniger Kosten, weniger Hilfen, mehr Wow

Valtteri Bottas (l) aus Finnland von Mercedes führt das Feld auf der Rennstrecke beim Großen Preis von Großbritannien an. Foto: dpa/Luca Bruno

Köln Die Formel 1 und der Motorsport-Weltverband FIA haben Einblicke in das neu strukturierte Reglement der gegeben, das ab der Saison 2021 zum Tragen kommen soll. Im Mittelpunkt des Regelwerks stehen demnach vier Aspekte.

"Wir haben im Moment drei Teams, die Rennen gewinnen können, das ist alles", sagte Formel-1-Sportdirektor Ross Brawn, der das für die Reform verantwortliche Team leitet, "in den nächsten Jahren wird die Formel 1 einen besseren Weg einschlagen, in dem ein gutes Team mit moderaten Mitteln vorne mitmischen kann. Das wollen wir erreichen. Wenn man dann einen Charles Leclerc oder Max Verstappen in einem Mittelfeld-Team hat, kann das einen Unterschied machen. Im Moment hilft das nichts."