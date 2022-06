Formel 1 : Gasly fährt auch 2023 für AlphaTauri

Pierre Gasly fährt auch in der kommenden Formel-1-Saison für AlphaTauri. Das Team bestätigte die Vertragsverlängerung des 26-Jährigen. Der Franzose, der seit 2017 für Red-Bull-Teams fährt, liegt derzeit mit 16 Punkten auf Rang elf in der WM-Wertung.

Formel-1-Pilot Pierre Gasly fährt auch in der kommenden Saison für das Alpha-Tauri-Team. Der Rennstall bestätigte am Freitag die weitere Zusammenarbeit mit dem 26 Jahre alten Franzosen. „Pierre kann unzweifelhaft eine wichtige Rolle dabei spielen, dass das Team nächstes Jahr eine erfolgreiche Saison haben wird“, wurde Teamchef Franz Tost in einer Mitteilung zitiert. Zuletzt war über einen Abschied von Gasly spekuliert worden, der nach starken Leistungen auf einen Platz bei einem Top-Team gehofft hatte.