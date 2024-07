Ärger bei McLaren und Red Bull Piastri gewinnt in Ungarn vor Norris, Verstappen nur Fünfter

Nun begann das große Klagen und Anklagen. Norris beschwerte sich, dass Verstappen sich einen Vorteil verschafft habe. Verstappen kochte im Cockpit - und es lag nicht an den knapp 30 Grad in Budapest. Sein Team wies in ihn an, Norris wieder passieren zu lassen, um so einer Strafe praktisch vorbeugend zu entgehen. „Okay, man kann also einfach Leute von der Strecke drängen“, giftete Verstappen zurück.