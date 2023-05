„Sergio, Sergio“ Pérez auf Pole in Miami - Verstappen nur Neunter

Verstappen hatte am Freitag in der Endabrechnung die schnellste Runde der beiden einstündigen Einheiten erzielt. Am Samstag, zweieinhalb Stunden vor der K.o.-Ausscheidung, prangte der Name des 25 Jahre alten Niederländers bei den Ergebnissen wieder auf dem ersten Platz. Keine Frage, der zweimalige Weltmeister, der WM-Spitzenreiter und Vorjahressieger war der klare Favorit auf die Pole für das Rennen an diesem Sonntag (21.30 Uhr MESZ/Sky).