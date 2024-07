Streit nach Kollision am Rennende Norris von Kumpel Verstappen enttäuscht

Das sah auch McLaren-Teamchef Andrea Stella so. „Wir haben so viel Respekt vor Red Bull und Max, sie müssen so etwas nicht machen“, sagte der Italiener: „Das ist eine Art und Weise, wie man seinen Ruf beschädigt.“ Kritisiert wurde vor allem, dass Verstappen in den Kurven nach dem Bremsen noch auf die Bewegungen des Autos von Norris reagierte. Das ist laut Reglement verboten. Verstappen hatte für das Versuchen des Unfalls eine Zehn-Sekunden-Zeitstrafe erhalten.