Glückwünsche von Trump Norris fährt zum ersten Sieg in der Königsklasse

Was der Sieg von Norris und McLaren nun für die Kräfteverhältnisse in der Formel 1 bedeutet, bleibt abzuwarten – am 19. Mai folgt der Große Preis der Emilia-Romagna in Imola. „Wir werden es analysieren und kommen stärker zurück“, versprach Verstappen, der die WM weiter mit deutlichem Vorsprung anführt. Norris ist Vierter mit 53 Punkten Rückstand auf Verstappen. „Er hat diesen Sieg jetzt in der Tasche“, sagte der Niederländer: „Wir wissen nicht, was als nächstes passiert.“