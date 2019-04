Wirbel um Zutrittserlaubnis : Rosberg gibt Akkreditierung verbotenerweise weiter

Baku Ärger für Nico Rosberg: Der ehemalige Mercedes-Pilot hatte seine Akkreditierung verbotenerweise weitergegeben. Als Strafe drohte dem Ex-Weltmeister zunächst ein Ausschlus aus dem Fahrerlager.

Der frühere Weltmeister Nico Rosberg hat mit einer verbotenen Leih-Aktion seine Zutrittsberechtigung für das Fahrerlager der Formel 1 riskiert. Grund für den Ärger mit der Rennserie war, dass der 33-Jährige seinen nur auf ihn selbst ausgeschriebenen Zugangs-Pass an einen befreundeten Fotografen weitergegeben hatte und dieser damit beim Großen Preis von China verbotenerweise in die Startaufstellung ging. Diesen Vorgang bestätigte Rosbergs Berater Georg Nolte am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.