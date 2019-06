Nach Wutausbruch : Rosberg nennt Vettels Verhalten „respektlos und unwürdig“

Köln Sebastian Vettel ist beim Grand Prix von Kanada wegen einer Zeitstrafe nur Zweiter geworden. Der Deutsche schäumte vor Wut. Einer seiner Ex-Kollegen findet, dass die Strafe gerechtfertigt ist.

Der frühere Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg hat sich in der Diskussion um die Fünf-Sekunden-Strafe gegen Sebastian Vettel beim Großen Preis von Kanada deutlich gegen seinen Landsmann positioniert. "Die Strafe ist in Ordnung und hundertprozentig verdient", sagte Rosberg in seinem Podcast: "Es gibt eine Regel, dass man nach einem Ausrutscher sicher auf die Strecke zurückkehren muss, und das hat Vettel nicht getan."

Den Fehler müsse der Ferrari-Frontmann, der unter einem "ganz enormen Druck" stehe, deshalb ausschließlich bei sich selbst suchen. "Aber es ist eine Schwäche von Vettel, dass er sich selbst nie in Frage stellt und immer anderen die Schuld gibt", sagte Rosberg, der dennoch mehrfach betonte, dass Vettel ein "hervorragender Fahrer" sei: "Ich würde ihn auch gerne gewinnen sehen." In Montreal musste Vettel den sicher geglaubten Sieg wegen der Zeitstrafe seinem großen Widersacher Lewis Hamilton im Mercedes überlassen.

Mit seiner Meinung steht Rosberg im krassen Gegensatz zu anderen Ex-Weltmeistern, die sich mehrheitlich auf Vettels Seite stellten. "Sehr, sehr peinlich", twitterte der Brite Nigel Mansell, Champion von 1992: "Zwei brillante Champions, aber ein falsches Ergebnis." Mario Andretti (USA/1978) forderte, einen Fahrfehler in einem harten Zweikampf "nicht so zu bestrafen", und Damon Hill (Großbritannien/1996) zitierte gar seine Ehefrau, die festgestellt habe: "Das war verdammtes Racing."

Vettel war nach einem Fahrfehler ins Gras gerutscht und hatte bei seiner Rückkehr auf die Strecke den nachfolgenden Hamilton fast in die Mauer gedrängt. "Ihr könnt euch ja alle mal vorstellen, was passiert wäre, wenn Lewis nicht so hart gebremst hätte", sagte Rosberg: "Dann wäre er nämlich an der Mauer gelandet. Noch einmal: Das war keine sichere Rückkehr auf die Strecke, und deshalb musste Vettel bestraft werden."