Stammpilot Perez kehrt zurück : Hülkenbergs Formel-1-Abenteuer beendet

Barcelona Das überraschende Formel-1-Comeback von Nico Hülkenberg ist vorerst wieder beendet. Der 32-Jährige muss für das Cockpit bei Racing Point räumen. Der zuletzt wegen positiver Corona-Tests ausgefallene Stammpilot Sergio Perez kehrt zurück.

Der gebürtige Emmericher, der am Mittwoch kommender Woche 33 Jahre alt wird, hatte beim ersten von zwei Rennen in Silverstone wegen eines Defekts am Rennwagen nicht antreten können. Am vergangenen Sonntag schaffte er es nach dem sensationellen dritten Rang in der Qualifikation im Rennen auf den siebten Rang.