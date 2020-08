„Habe Blut geleckt“ : Hülkenberg hofft auf zweite Chance in Silverstone

Hülkenberg hofft auf zweite Chance in Silverstone

Silverstone Nico Hülkenberg muss weiter auf eine Entscheidung über einen erneuten Einsatz als Formel-1-Ersatzfahrer bei Racing Point warten. Der 32-Jährige hofft auf eine weitere Chance.

Nico Hülkenberg hofft nach seinem unerwarteten Formel-1-Comeback auf eine weitere Chance im fünften Saisonrennen am Sonntag (15.10 Uhr/RTL und Sky) in Silverstone. "Natürlich habe ich am Wochenende Blut geleckt. Und ich bin heiß, wieder ins Auto zu steigen. Gar keine Frage", sagte Hülkenberg im Interview mit der RTL/ntv-Redaktion.