Haas „unterirdisch schlecht“ Nico Hülkenberg ist nach dem Rennen von Monza mächtig angefressen

Nach der nächsten Formel-1-Nullnummer hat Nico Hülkenberg vernichtende Kritik an seinem Rennstall Haas geäußert. „Dass wir unterirdisch schlecht sind im Vergleich zur Konkurrenz, dass wir als einziges Team nichts nach Monza gebracht haben“, antwortete Hülkenberg auf die Frage, was man aus dem Grand Prix von Italien mitnehmen könne. „Wer so wenig macht, der kann auch nicht viel erwarten. Wir sind nicht punktwürdig und davon weit entfernt gewesen an diesem Wochenende.“