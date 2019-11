Kanadier rückt bei Williams auf : Letztes Formel-1-Cockpit geht an Latifi

Abu Dhabi Das letzte Cockpit für die Formel-1-Saison 2020 ist vergeben. Der Traditionsrennstall Williams gibt wie erwartet dem bisherigen Formel-2-Piloten Nicholas Latifi aus Kanada eine Chance in der Königsklasse.

Das bestätigte das Team am Donnerstag im Vorfeld des Saisonfinales in Abu Dhabi (Sonntag, 14.10 Uhr MEZ/RTL und Sky).

Der 24-Jährige ersetzt bei Williams den Polen Robert Kubica und bildet mit dem Engländer George Russell (21) nun ein junges Fahrerduo. Das in den Achtziger- und neunziger Jahren so dominante Team ist mittlerweile ans Ende des Feldes gerutscht und ergatterte in dieser Saison gerade mal einen WM-Punkt.

Latifi war zuletzt bereits als Ersatz- und Testfahrer für Williams im Einsatz und bestritt in dieser Saison auch sechs freie Trainings in der Formel 1. Der Kanadier hat eine gute Formel-2-Saison hinter sich, vor den letzten beiden Rennen an diesem Wochenende in Abu Dhabi liegt er auf Rang zwei des Klassements hinter dem neuen Meister Nyck de Vries (Niederlande).