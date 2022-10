Formel 1 : Red Bull akzeptiert „drakonische Strafe“ nur „widerwillig“

Red-Bull-Pilot Max Verstappen aus den Niederlanden in Aktion. Foto: dpa/Charlie Neibergall

Update Mexiko-Stadt Max Verstappen bleibt Formel-1-Weltmeister 2021. Der Weltverband lässt Red Bull im Budgetstreit die Punkte, straft das Team aber dennoch ab. Die erste Bestzeit in Mexiko geht an Ferrari.

Max Verstappen bleibt Weltmeister der Formel 1 , sein Arbeitgeber Red Bull muss dafür aber tief in die Tasche greifen: Sieben Millionen Dollar Strafe und ein um zehn Prozent reduziertes Testprogramm im Windkanal, damit ahndete der Weltverband FIA das von Red Bull Racing eingeräumte Überschreiten der zulässigen Budgetobergrenze im Jahr 2021. Das teilte die FIA am Freitag vor dem Großen Preis von Mexiko (Sonntag 21.00 Uhr MEZ/Sky) mit.

Teamchef Christian Horner bezeichnete das Urteil als eine „drakonische Strafe“, die man „widerwillig akzeptiert“ habe. Die Überschreitung des Kostendeckels, so Horner, habe sich in keinster Weise auf die Leistung der Autos ausgewirkt. „Aber hätten wir uns nicht auf die Vereinbarung mit der FIA eingelassen, wäre es eine lange Geschichte geworden“, sagte Horner. Dann hätte sich das Verfahren bis weit in die kommende Saison gezogen, das habe man im Sinne aller Beteiligten vermeiden wollen.