Ersatzfahrer und Langstreckenpilot Mick Schumachers Doppelrolle - Jahr der Karriere-Entscheidung?

„Natürlich ist die Formel 1 weiterhin der große Traum und die große Liebe“, sagte er zu Beginn eines Jahres, an dessen Ende die Chance auf die so ersehnte Rückkehr in ein Stammcockpit zumindest so groß wie lange vorher nicht mehr war und danach länger nicht mehr sein dürfte. Auch, weil er in diesem Jahr zweigleisig fährt. Für den französischen Hersteller Alpine wird er in der Langstrecken-Weltmeisterschaft fahren und - wie einst sein Vater Michael vor dem Einstieg in die Formel 1 - bei den legendären 24 Stunden von Le Mans antreten.