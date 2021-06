Formel-1-Quali : Mick Schumacher baut Unfall – Verstappen holt die Pole

Mick Schumacher aus Deutschland vom Team Haas steuert sein Auto auf der Rennstrecke. Foto: dpa/Francois Mori

Le Castellet Formel-1-Pilot Mick Schumacher schafft am Samstag in Frankreich zum ersten Mal den Sprung in den zweiten Durchgang einer Qualifikation darf dort wegen der Folgen eines Unfalls aber nicht antreten. Die Szene im Video.

Formel-1-Neuling Mick Schumacher hat in der Qualifikation für den Großen Preis von Frankreich mit einem Unfall für den Abbruch des ersten Durchgangs gesorgt. Der Haas-Pilot verlor bei der Jagd auf die besten Startplätze am Samstag in Le Castellet die Kontrolle über sein Auto und krachte in die Streckenbegrenzung. Da nur noch wenige Sekunden zu fahren waren, entschied die Rennleitung, die Einheit nicht mehr neu zu starten.

Formula 1 GP da França Qualifying Mick Schumacher pic.twitter.com/IJVabw5doQ — Junior Ferreira (@juniormvz99) June 19, 2021

Schumacher war zu diesem Zeitpunkt auf einem starken 14. Platz. Wegen der Schäden an seinem Wagen konnte er nicht mehr zum zweiten Durchgang antreten. „Man kriegt einen Kuchen, aber man darf ihn nicht essen. So fühlt sich das an“, sagte er. Zuvor war schon Alpha-Tauri-Pilot Yuki Tsunoda nach einem Unfall ausgeschieden.

Red-Bull-Pilot Max Verstappen startet derweil von der Pole Position in den Großen Preis von Frankreich (Sonntag, 15.00 Uhr/Sky). Der WM-Spitzenreiter aus den Niederlanden setzte sich im Qualifying in Le Castellet vor Rekordweltmeister Lewis Hamilton (England/Mercedes) und dem Finnen Valtteri Bottas im zweiten Silberpfeil durch.

Der viermalige Champion Sebastian Vettel (Heppenheim), vor zwei Wochen in Baku noch starker Zweiter, geht im Aston Martin von Startplatz zwölf ins siebte Saisonrennen.

Verstappen liegt in der Fahrer-WM vier Punkte vor Hamilton. In der Konstrukteurswertung hat der Bullen-Rennstall 26 Zähler mehr auf dem Konto als Mercedes, Champion der letzten sieben Jahre.

(kron/dpa)