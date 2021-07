Formel 1 : Mick Schumacher kracht im Training in Reifenstapel

Budapest Mick Schumacher hat beim letzten Freien Training vor der Qualifikation zum Großen Preis von Ungarn einen heftigen Abflug erlebt. „Ich bin okay“, funkte der 22-Jährige und ergänzte: „Es tut mir sehr leid.“

Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat sich im dritten freien Training am Hungaroring hauchdünn vor seinem WM-Rivalen Max Verstappen durchgesetzt. Der Mercedes-Pilot war am Samstagmittag in 1:16,826 Minuten nur 0,088 Sekunden schneller als der WM-Spitzenreiter im Red Bull und schöpfte damit Selbstvertrauen vor dem Qualifying für den Großen Preis von Ungarn .

Mick Schumacher war mit seinem Haas derweil kurz vor Ende der Trainingseinheit heftig in die Wand gekracht. Der 22-Jährige verlor in der Highspeed-Kurve 11 die Kontrolle über seinen Rennwagen und schlug seitlich in den Reifenstapel ein. "Ich bin okay. Es tut mir sehr leid, ich weiß, was das bedeutet", sagte Schumacher am Boxenfunk.