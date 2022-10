Formel 1-Historie : Michael Schumachers Rammstoß von Jerez vor 25 Jahren

Köln Michael Schumacher gegen Jacques Villeneuve - und danach gegen fast alle. Der legendäre und folgenschwere Rammstoß des Formel-1-Rekordweltmeisters jährt sich am Mittwoch zum 25. Mal.

Es ging wirklich um alles oder nichts in diesem Moment. Alles, das wäre für Michael Schumacher der erste WM-Titel mit Ferrari gewesen, für die Scuderia die Erlösung nach 18 Jahren. Oder eben nichts, das Scheitern kurz vor dem Ziel. Es kam dann noch ein bisschen schlimmer. Schumachers Rammstoß gegen Jacques Villeneuve ist ein Stück Motorsport-Geschichte, am Mittwoch jährt er sich zum 25. Mal.

„Wenn es eine Sache gäbe in meiner Formel-1-Zeit, die ich ungeschehen machen könnte“, sagte Schumacher später einmal, „dann würde ich den 26. Oktober 1997 in Jerez wählen.“ Denn neben seinen sieben WM-Titeln, neben der Bewunderung für sein sportliches Lebenswerk, blieb eben auch dieser Moment hängen im Bewusstsein der Königsklasse.

Villeneuve, gerade erst im zweiten Formel-1-Jahr, eroberte die Innenbahn, schob sich vorbei - doch der Ferrari lenkte ein, traf den Williams am Seitenkasten, und der Rest ist Geschichte. Der Rennfahrer Schumacher habe in diesem Moment „instinktiv“ gehandelt, sagt der damalige Technische Direktor Brawn heute rückblickend: „Er war so wetteifernd. Das war es, was er tat.“