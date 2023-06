„Jugend forscht“ mit Erfolg Mercedes als Silberstreif für die Formel 1?

An Verstappen liegt es nicht, der Red-Bull-Star ist das, was in der Formel-1-Sprache gern als „Benchmark“ bezeichnet wird. Er ist der Mann, den es zu schlagen gilt - und der ziemlich genau seit Anfang 2022 kaum Angriffsfläche bietet. Hier kommt Mercedes ins Spiel: Die Plätze zwei und drei in Barcelona durch Hamilton und George Russell hinter dem unantastbaren Verstappen nährten bei den Silbernen wieder den Glauben an die Rückkehr an die Spitze. Wenn auch nicht sofort.