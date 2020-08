Formel 1 : Mercedes verlängert Vertrag mit Pilot Bottas für 2021

Valtteri Bottas. Foto: dpa/Darron Cummings

Silverstone Weltmeisterteam Mercedes setzt auch in der kommenden Formel-1-Saison auf Valtteri Bottas. Der Rennstall gab am Donnerstag vor dem Grand Prix in Silverstone die Vertragsverlängerung mit dem 30-jährigen Finnen für 2021 bekannt.

Formel-1-Vizeweltmeister Valtteri Bottas fährt wie erwartet auch im kommenden Jahr für Mercedes. Wie das Werksteam am Donnerstag mitteilte, wurde der Vertrag des Finnen bis "mindestens zum Ende der Saison 2021" verlängert. Bottas fährt seit 2017 an der Seite von Weltmeister Lewis Hamilton. Die Bestätigung über einen Verbleib des Briten bei Mercedes über diese Saison hinaus steht noch aus, wird allerdings erwartet.

"Seit ich mich als Kind in die Formel 1 verliebt habe, war es mein Traum, eines Tages Weltmeister zu werden", sagte Bottas: "In diesem Jahr fahre ich um den Titel, und durch meinen Verbleib bei Mercedes befinde ich mich auch im nächsten Jahr in der bestmöglichen Position, um darum zu kämpfen."

2017 folgte Bottas bei den Silbernen auf Nico Rosberg. Seither gewann der 30-Jährige acht Rennen. 2019 wurde er erstmals Vizeweltmeister, auch in diesem Jahr liegt er auf Gesamtrang zwei, hat allerdings nach vier Rennen bereits 30 Punkte Rückstand auf Hamilton.

"Ich bin zuversichtlich, dass wir aktuell die stärkste Fahrerpaarung in der Formel 1 haben, und die Vertragsverlängerung mit Valtteri ist ein wichtiger erster Schritt, diese Stärke auch in Zukunft beizubehalten", sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff: "Valtteri pflegt zum gesamten Team ein gutes Verhältnis - inklusive seines Teamkollegen, was nicht selbstverständlich ist, wenn beide Fahrer gegeneinander um die Weltmeisterschaft kämpfen."

(eh/dpa/sid)