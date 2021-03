Als Zeichen für mehr Vielfalt und Integration : Weltmeister Hamilton in schwarzem Mercedes auf Formel-1-Titeljagd

Mercedes hat seinen neuen Formel-1-Boliden präsentiert. Lewis Hamilton und Valtteri Bottas starten in einem schwarzen Wagen in die Saison. Damit will der Rennstall sein Engagement für Vielfalt und Integration unterstreichen.

Die Saison beginnt am 28. März in Bahrain, der Silberpfeil wird dann erneut nicht silbern sein: Wie schon 2020 ist der Mercedes überwiegend schwarz lackiert, das Werksteam will damit sein Engagement für Vielfalt und Integration unterstreichen. „Dieses Thema bleibt also auch in den kommenden Jahren weiterhin in unserem Fokus, dann werden wir auf dem Fundament aufbauen, das wir in den vergangenen Monaten gelegt haben“, sagte Wolff.