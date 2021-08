Erneuter Auftaktcrash : Mercedes-Pilot Bottas räumt mehrere Autos ab – Ungarn-Rennen unterbrochen

Valtteri Bottas sorgte für einen Massencrash beim Start in Budapest. Foto: AFP/PETER KOHALMI

Budapest Valtteri Bottas hat nach dem Start des Formel-1-Rennens in Budapest für einen Massencrash gesorgt und mehrere Autos abgeräumt. Das Rennen musste unterbrochen werden.

Nach nur zwei Runden ist der Große Preis von Ungarn unterbrochen worden. Grund dafür war ein Unfall mit mehreren Autos unmittelbar nach dem Start am Sonntag auf dem Hungaroring. Dabei krachte Valtteri Bottas zunächst mit seinem Formel-1-Mercedes in den McLaren von Lando Norris. Zudem wurden unter anderem WM-Spitzenreiter Max Verstappen und dessen Red-Bull-Teamkollege Sergio Perez in den Unfall auf nasser Strecke verwickelt.