Vor dem Grand Prix in Barcelona Mercedes ist im Aufwind, will aber „nicht zu gierig“ sein

Zum Auftakt des „Triple-Headers“ holten sich Toto Wolff und Co. frischen Wind beim Segeln. Im Meer vor Barcelona besuchten am Mittwoch der Mercedes-Motorsportchef, Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton und dessen Teamkollege George Russell das britische Team INEOS Britannia, das in der Mercedes-Basis in Brackley beheimatet ist – und im Oktober beim America's Cup angreifen will.