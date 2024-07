Russell gewinnt vor Hamilton Mercedes feiert in Spa überraschend den ersten Doppelsieg der Saison

Der Brite hatte in diesem Sommer bereits in Österreich gewonnen, Hamilton ließ einen Sieg in Spielberg folgen - in Spa war nun wieder sein Kollege dran. „Drei Siege in den vergangenen vier Rennen, ich würde am liebsten weiter fahren“, sagte Russell, „so gut fühlt sich das an.“ Die Formel 1 geht nun allerdings in ihre einmonatige Sommerpause.