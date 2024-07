Mercedes-Drama in Spa Auferstanden und ausgebremst – Russell-Sieg aberkannt

Den besten Start der Top-Drei erwischte am Sonntag Hamilton, er ging gleich an Sergio Perez im Red Bull vorbei. Unterdessen patzte Norris. Vor Erlöschen der Startampeln hatte er bei Sky noch gesagt: „Wir sind in einer guten Position, konzentrieren uns auf uns selbst.“ Doch gleich in der ersten Kurve fiel er auf Platz sieben zurück: Norris donnerte mit zwei Reifen durch das Kiesbett und hatte nur wenige Runden später Verstappen im Nacken. Der blieb nämlich cool und legte von Position elf einen sicheren Start hin.