Großer Preis von Frankreich : Mercedes dominiert Training - auch Leclerc vor Vettel

Le Castellet Sebastian Vettel und Ferrari können das Tempo von Mercedes derzeit einfach nicht mitgehen. Auch im dritten freien Training dominieren die Silberpfeile. Die Scuderia muss sich im Qualifying steigern, um eine Chance zu haben.

Sebastian Vettel und Ferrari konnten auch bei der Qualifying-Generalprobe in Le Castellet das Tempo von Mercedes nicht mitgehen. Der viermalige Formel-1-Weltmeister aus Heppenheim kam im dritten freien Training zum Großen Preis von Frankreich (Sonntag, 15.10 Uhr/RTL und Sky) nicht über Rang vier hinaus, sein Rückstand auf die Spitze betrug trotz mehrerer neuer Teile am SF90 0,474 Sekunden.

Vettel hat in der WM als Dritter bereits 62 Punkte Rückstand auf Hamilton. Am Freitag war Ferraris Bemühen abgeschmettert worden, den Sieg vom vorherigen Rennen in Kanada am Grünen Tisch zu erringen.