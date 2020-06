Vor Formel-1-Neustart : Mercedes testet in Silverstone

Silverstone Mercedes hat nach dem Corona-Lockdown die Vorbereitungen auf die nun anstehende Formel-1-Saison wieder aufgenommen. Bei den zweitägigen Testfahrten in Silverstone sollen auch die neuen Abläufe unter verschärften Hygieneregeln eingeübt werden.

Das Formel-1-Weltmeisterteam Mercedes hat mit Tests im englischen Silverstone die heiße Phase der Vorbereitung auf den verspäteten Saisonstart der Motorsport-Königsklasse begonnen. Vizeweltmeister Valtteri Bottas aus Finnland kehrte am Dienstag auf der Traditionsstrecke mit einem zwei Jahre alten Auto auf den Asphalt zurück. Das Werksteam will sich unweit der eigenen Fabrik in Brackley auf dem Grand-Prix-Kurs vor allem an die neuen Abläufe unter Corona-Bedingungen gewöhnen. Auch die Piloten sollen nach monatelanger Zwangspause wieder ein Gefühl für das Fahren bekommen.