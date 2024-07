Ein Fluch löst den anderen ab So hat McLaren schon vermeintlich sichere Rennsiege verschenkt

In Kanada hingegen war es Pech mit dem Safety Car, das Norris um seine Sieg-Chancen brachte. Wie in der Spiegelung seines ersten Sieges in Miami erwischte Bernd Mayländer, der Pilot des Sicherheitsfahrzeugs, Norris anstelle von Verstappen zum falschen Zeitpunkt. Am Ende wurde es wieder Platz zwei für den 24-Jährigen. Ein früherer Boxenstopp hätte den Briten jedoch vor dieser Situation bewahren können, wie er selbst gegenüber GPblog verlauten ließ: „Wir hätten einfach ein bisschen besser vorbereitet sein müssen.“ Des Weiteren führte er aus: „Ich bin zuversichtlich, dass wir an einem anderen Wochenende bessere Entscheidungen treffen werden, so einfach ist das." Das konnte das Team aus Woking zuletzt jedoch nicht beweisen.