Formel 1 McLaren präsentiert neues Auto – und will mehr

Teamkollege Piastri durfte in seiner Debüt-Saison zwei Mal auf dem Podium jubeln und gewann sogar das Sprintrennen in Katar. „Ich freue mich sehr darauf, meine zweite Saison in der Formel 1 so richtig zu starten“, sagte er. Beide sind noch bis mindestens Ende 2026 an das Team aus dem britischen Woking gebunden.