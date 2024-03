„Bin glücklich hier“ Verstappen will trotz Horner-Affäre bei Red Bull bleiben

Inmitten des Wirbels um Teamchef Christian Horner und anhaltender Wechselspekulationen hat sich Formel-1-Weltmeister Max Verstappen zu Red Bull bekannt. „Ich weiß, was sie für mich getan haben in meiner Karriere. Die Absicht ist absolut, bei diesem Team zu bleiben“, sagte der Niederländer am Mittwoch vor dem Großen Preis von Saudi-Arabien in Dschidda. Verstappens Vertrag bei Red Bull läuft noch bis ins Jahr 2028.