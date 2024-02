Formel-1-Saisonstart Fluchender Verstappen nur Sechster beim Trainingsauftakt

Wie viel Aussagekraft sein erster Auftritt auf der Strecke am Grand-Prix-Wochenende hat, ist abzuwarten. An diesem Freitag (17.00 Uhr MEZ) steht bereits die Qualifikation auf dem Kurs in der Wüste von Sakhir an, das Rennen steigt am Samstag (16.00 Uhr MEZ/Sky und RTL). Auch eine Woche später in Saudi-Arabien wird am Samstag der Große Preis gestartet. Grund dafür ist der bevorstehende islamische Fastenmonat Ramadan, der am 10. März beginnt. Zwischen den Rennen muss eine Woche liegen.