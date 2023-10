Weltmeister nicht zu schlagen Max Verstappen mit perfektem Start in Katar

Einen Tag vor dem möglichen Gewinn seines dritten WM-Titels ist Formel-1-Weltmeister Max Verstappen optimal in den Großen Preis von Katar gestartet. Der 26-Jährige sicherte sich am Freitag auf dem Wüstenkurs den ersten Startplatz für das Hauptrennen am Sonntag. Bereits am Samstag (19.30 Uhr/Sky) kann der Red-Bull-Fahrer im Sprint die erfolgreiche Titelverteidigung vorzeitig perfekt machen. Dem Niederländer reicht auf dem Lusail International Circuit im Norden Dohas schon ein sechster Platz, um nicht mehr vom ersten Platz der Gesamtwertung verdrängt werden zu können.