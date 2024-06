Nach Sprint-Sieg Verstappen in Österreich auch in der Qualifikation vorne

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen startet vom ersten Platz in den Großen Preis von Österreich. Der Niederländer erkämpfte sich im Red Bull die Pole Position für das Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) mit der schnellsten Runde in der Qualifikation. Die 40. Pole seiner Laufbahn sicherte sich der dreimalige Weltmeister in 1:04,314 Minuten gut vier Zehntelsekunden vor McLaren-Fahrer Lando Norris und George Russell im Mercedes.