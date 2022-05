Formel 1 : Verstappen triumphiert auch in Miami – Drama um Schumacher und Vettel

Miami Weltmeister Max Verstappen hat das Debütrennen der Formel 1 in Miami gewonnen und befindet sich damit weiter im Aufwind. Der Red-Bull-Pilot setzte sich in der „Magic City“ vor dem Ferrari-Duo aus WM-Spitzenreiter Charles Leclerc (Monaco) und Carlos Sainz (Spanien) durch. Verstappen liegt nun noch 19 WM-Punkte hinter Leclerc.

Jede Menge Partys, noch mehr Show, Promis ohne Ende - und ein Triumph für den Weltmeister: Max Verstappen hat den neuen Glamour-Grand-Prix in Miami gewonnen. Der Red-Bull-Pilot setzte sich nach einer fehlerlosen Vorstellung gegen Polesetter Charles Leclerc im Ferrari durch und verkürzte durch seinen zweiten Sieg in Folge den Rückstand in der WM auf 19 Punkte. Dritter wurde Carlos Sainz im zweiten Ferrari.

Leclerc beschwerte sich zwischenzeitlich am Funk über seinen „schwer“ zu fahrenden Ferrari, das Tempo des ganz starken Verstappen konnte der Monegasse in einem Rennen ohne große Aufreger nie wirklich mitgehen. Erst nach einer Safety-Car-Phase wurde es noch einmal eng. Rekordchampion Lewis Hamilton landete im Mercedes auf Platz sechs.

Schumacher gewann schon vor dem Start zwei Positionen - weil die Aston Martin von Vettel und Lance Stroll Probleme mit der Benzintemperatur hatten und das Duo aus der Boxengasse losfahren musste. Der nächste Rückschlag für Vettel in dieser bisher verkorksten Saison, nachdem er zuletzt in Imola als Achter eigentlich einen Aufwärtstrend gezeigt hatte.

Hamilton und Co. waren von der besonderen Atmosphäre in der „Magic City“ Miami begeistert. „Allein schon, wenn ich durch die Stadt gehe und überall Veranstaltungen sehe“, schwärmte der Brite. Auch an der Strecke ließen sich die Macher einiges einfallen, unter anderem konnten Fans das Rennen rund um das Hard-Rock-Stadium in einem Beachclub mit den Füßen im Sand oder in einem Pool verfolgen. Musikstars heizten der Menge ein, Stars wie Football-Ikone Tom Brady, Basketball-Legende Michael Jordan, Schauspieler Ashton Kutcher oder Musiker Pharrell Williams sowie David Beckham genossen das Flair, auch die ehemalige First Lady Michelle Obama stattete der Formel 1 einen Boxen-Besuch ab.