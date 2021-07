Pole Position für WM-Führenden : Verstappen gewinnt erstes Sprint-Qualifying der Geschichte

Silverstone WM-Spitzenreiter Max Verstappen hat den ersten Sprint in der Geschichte der Formel 1 gewonnen und startet damit am Sonntag von der Pole Position. Der Red-Bull-Pilot verwies Lewis Hamilton und Valtteri Bottas auf die Plätze. Sebastian Vettel im Aston Martin holte den achten Platz.

WM-Spitzenreiter Max Verstappen (Niederlande) hat den ersten Sprint in der Geschichte der Formel 1 gewonnen und damit die Pole Position für den Grand Prix in Silverstone erobert. Der Red-Bull-Pilot gewann das Kurzrennen über 17 Runden am Samstag vor Weltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien) und dessen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas (Finnland). Das Trio startet im Rennen am Sonntag (16.00 Uhr MESZ/Sky) damit ganz vorne.