Formel 1 Das ist Max Verstappen

Max Verstappen hat am 03. Oktober 2014 Formel-1-Geschichte geschrieben: Mit 17 Jahren und drei Tagen wird Verstappen durch seinen Start im freien Training zum Großen Preis in Suzuka zum jüngsten Teilnehmer eines Grand-Prix-Wochenendes in der Formel 1 - eine Rekordmarke, die er von Vierfach-Weltmeister Sebastian Vettel (2006: 19 Jahre, 53 Tage) übernimmt. Der Teenie landet bei seinem Trainingsdebüt auf dem zwölften Rang.