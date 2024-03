„Bisschen unerwartet“ Verstappen auch in Australien spitze

Max Verstappen richtete kurz sein Haar und winkte dann ins Publikum. Der Formel-1-Weltmeister hat sich mit einer Hammerrunde in Melbourne auch die dritte Pole Position dieser Saison gesichert und Ferrari wieder in die Schranken verwiesen. Selbst nach einem Motortausch war der niederländische Red-Bull-Pilot erneut nicht zu bezwingen und peilt am Sonntag (5.00 Uhr MEZ/Sky) beim Grand Prix von Australien seinen saisonübergreifend zehnten Sieg nacheinander an.