Hülkenberg enttäuscht Verstappen deklassiert die Konkurrenz zum Saison-Auftakt – Alonso Dritter

„Das war großartig“, sagte Alonso nach dem 99. Podium seiner Karriere: „Unglaublich, was Aston Martin über den Winter geleistet hat. Im ersten Rennen das zweitbeste Auto zu haben, das ist einfach surreal.“ Platz zwei ging an Verstappens Teamkollegen Sergio Perez. Ferrari-Starpilot Charles Leclerc schied wegen eines Defekts aus - es ist also schon wieder der Wurm drin bei der Scuderia.