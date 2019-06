Formel 1 : Teamchef Binotto hält Ferrari für nicht konkurrenzfähig

Montreal Deutlicher kann man es fast nicht sagen: Ferrari-Teamchef Mattia Binotto hat kaum Hoffnung, dass sein Team beim Großen Preis von Kanada die Trendwende einleitet.

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto hat vor dem Großen Preis von Kanada am Sonntag (20.10 Uhr MESZ/RTL und Sky) wenig Hoffnung auf eine Trendwende in der einseitigen Formel-1-Saison. Der Boss des viermaligen Weltmeisters Sebastian Vettel sieht die Scuderia nach einer Reihe von Patzern und Enttäuschungen auch beim siebten Saisonlauf in Montreal klar im Nachteil gegenüber Seriensieger Mercedes.