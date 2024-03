Lose Kanaldeckel in Bahrain Formel-1-Fahrer verlangen bessere Überprüfungen

Nach der nächsten Auszeit wegen eines losen Kanaldeckels bei den Formel-1-Testfahrten in Bahrain haben die Fahrer eine intensivere Prüfung der Rennstrecken verlangt. „Vielleicht können diese Dinge etwas mehr kontrolliert werden“, sagte Weltmeister Max Verstappen, der am letzten von drei Testtagen in Sakhir Vierter wurde. „Bevor man in ein Wochenende startet, sollte man sich vergewissern, dass alles in Ordnung ist.“