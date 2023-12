Fahrerfeld komplett Sargeant auch 2024 in Formel 1 für Williams

Düsseldorf · Logan Sargeant hat wie schon im Vorjahr das letzte offene Cockpit in der Formel 1 erhalten. Der US-Amerikaner bleibt auch 2024 bei Williams und fährt erneut an der Seite des Thailänders Alex Albon. Das gab das Team am Freitag bekannt.

01.12.2023 , 18:06 Uhr

Logan Sargeant bleibt bei Williams. Foto: AFP/ANDREJ ISAKOVIC

Mit der Vertragsverlängerung von Logan Sargeant beim Formel-1-Team Williams ist das Fahrerfeld für die im März 2024 in Bahrain beginnende Saison komplett. Williams teilte am Freitag mit, erneut auf den US-Amerikaner zu setzen. Im Vergleich zur vergangenen Saison gibt es somit keine Veränderung bei den zehn Teams der Königsklasse. Neben Sargeant startet der Thailänder Alex Albon für Williams. 12 Bilder Formel 1 - die Cockpits für 2024 12 Bilder Foto: dpa/Hasan Bratic „Es war bislang eine unglaubliche Reise mit diesem Team, und ich bin dankbar, die Chance zu erhalten, in diesem tollen Umfeld als Fahrer zu wachsen“, sagte der 22 Jahre alte Sargeant, der seine Rookie-Saison mit einem Punkt als 21. beendet hatte. Warum der Formel-1-Boom in Deutschland ausbleibt Zuschauerrückgang bei Sky Warum der Formel-1-Boom in Deutschland ausbleibt Das ist der Endstand in der Fahrerwertung 2023 Formel 1 Das ist der Endstand in der Fahrerwertung 2023 „Logan hat unter dem Druck der Weltbühne immense Fähigkeiten bewiesen, daher passt er perfekt zu uns“, sagte Teamchef James Vowles: „Wir haben großes Vertrauen in seine Fähigkeiten und glauben, dass wir gemeinsam in der kommenden Saison noch größere Erfolge erzielen können.“ In der Konstrukteurswertung hatte Williams den siebten Platz belegt. Sargeants Teamkollege Albon hatte für 27 der 28 Punkte gesorgt.

(SID/stja)