Formel 1: Lewis Hamiltons Titelparty nach Sieg von Kimi Räikkönen vertagt - Pressestimmen

"The Telegraph" (England): „Kimi Räikkönen gewinnt einen aufregenden Großen Preis der USA, um Lewis Hamilton auf den fünften Titel warten zu lassen. In einem fesselnden Reißer des US-Grand-Prix spannte Hamilton alle Kräfte an bei der Jagd nach dem Preis, aber am Ende musste er sich mit einem dritten Platz und einer verschobenen Krönung begnügen.“