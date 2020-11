Mit seinem Sieg in Imola führte Hamilton das Mercedes-Team am Sonntag vorzeitig zum siebten Konstrukteurstitel in Serie geführt und damit eine weitere Bestmarke aus Michael Schumachers Ära übertroffen. „Davon werde ich irgendwann mal meinen Enkeln erzählen“, sagte Hamilton. Zweiter wurde sein Teamkollege Valtteri Bottas (r).