„Daily Mail“ (England): „Hamiltons Sieg in Portugal war gnadenlos dominant. Er gewinnt so stilvoll, so leicht, wie es selbst dem großen Michael Schumacher auf der Höhe seines Ruhms nicht gelang. Hamilton legte fast 26 Sekunden zwischen sich und Valtteri Bottas, der im identischen Auto Zweiter wurde. Mehr muss man nicht wissen.“