Formel 1 : Hamilton siegt nach Aufholjagd in Brasilien – WM bleibt spannend

Sao Paulo Unbeeindruckt von zwei dramatischen Rückversetzungen gewinnt Lewis Hamilton dank einer irren Überholshow den Großen Preis von Sao Paulo – und ist im WM-Duell mit Max Verstappen nach der Gala von Brasilien wieder voll im Geschäft.

Mercedes-Star Hamilton machte in Sprint am Samstag und Rennen am Sonntag insgesamt 24 Positionen gut und verkürzte durch seinen 101. Grand-Prix-Sieg den Rückstand auf Red-Bull-Star Verstappen auf 14 WM-Punkte. Rang drei ging an Valtteri Bottas im zweiten Mercedes.