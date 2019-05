Formel 1 : Vettel fährt im Monaco-Training nur hinterher

Monte Carlo Mercedes hat seine Favoritenrolle in den freien Trainings für den Großen Preis von Monaco eindrucksvoll unterstrichen. Lewis Hamilton war der Schnellste. Sebastian Vettel landete mit großem Rückstand auf Platz drei.

Mercedes, das in Monte Carlo mit Trauerflor und Botschaften auf den Rennwagen seines am Montag verstorbenen Team-Aufsichtsratsvorsitzenden Niki Lauda gedenkt, darf sich beim sechsten Saisonrennen am Sonntag (15.10 Uhr/RTL und Sky) allem Anschein nach auf die nächste Sternstunde und einen Eintrag in die Geschichtsbücher einstellen: Sechs Doppelsiege in Folge wären ein Novum in der fast 70-jährigen Geschichte der Formel 1.