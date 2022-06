Ärger mit dem Silberpfeil : Hamilton schimpft über „unfahrbaren“ Mercedes

Montreal Lewis Hamilton kommt überhaupt nicht mit seinem diesjährigen Auto klar. Vor dem Großen Preis von Montreal schimpft der Rekordweltmeister, dass sein Mercedes „immer schlechter“ werde.

Der siebenmalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat sich erneut über die Performance seines Mercedes beschwert. „Das Auto wird immer schlechter, je mehr wir daran machen“, sagte der 37-Jährige nach seinem enttäuschenden 13. Platz im zweiten freien Training zum Großen Preis von Kanada am Freitag.

Mercedes hatte in den Trainingsfahrten mit dem Set-Up experimentiert, um die bestehenden Probleme zu lösen. Seit Beginn der Saison hat der Rennstall mit Leistungsproblemen zu kämpfen und bekommt vor allem das Hüpfen der neuen Rennwagengeneration nicht in den Griff. Zuletzt hatte Hamilton nach dem Rennen in Baku vor einer Woche über akute Rückenschmerzen geklagt.