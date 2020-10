Vettel nur 15. : Hamilton rast auf die Pole Position

Portimão Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton geht von Startplatz eins auf die Jagd nach dem 92. Grand-Prix-Sieg seiner Karriere. Der britische Mercedes-Pilot holte sich im Qualifying zum Großen Preis von Portugal mit einer brillanten letzten Runde die 97. Pole seiner Karriere.

