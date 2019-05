Formel 1 : Hamilton gewinnt Klassiker in Monaco

Monte Carlo Formel-1-Titelverteidiger Lewis Hamilton hat im Mercedes den Klassiker in Monaco gewonnen. Zweiter auf dem Stadtkurs in Monte Carlo wurde am Sonntag Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel, der von einer Zeitstrafe für Red-Bull-Pilot Max Verstappen profitierte.

Weltmeister Lewis Hamilton hat den Großen Preis von Monaco gewonnen und seine Führung in der WM-Wertung ausgebaut. Hinter dem Briten belegten Ferrari-Pilot Sebastian Vettel (Heppenheim) und sein Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas (Finnland) die Plätze zwei und drei. Für Mercedes war es der sechste Sieg im sechsten Saisonrennen, der historische sechste Doppelsieg blieb allerdings aus.

"Das war ein hartes Rennen", sagte Vettel: "Ich hab immer nur gedacht: Dranbleiben." Seine Reifen seien kein Problem gewesen: "Es war ein tolles Ergebnis für uns, wir haben noch viel Arbeit vor uns, aber das war ein Schritt in die richtige Richtung." Vettel gratulierte "den Jungs von Mercedes. Ich glaube, Niki wäre heute richtig happy gewesen."

Hamilton zeigte nach dem Rennen immer wieder auf seinen Helm im Niki-Lauda-Design: "Das war wahrscheinlich mein härtestes Rennen überhaupt, ich habe wie Niki gekämpft", sagte der Brite: "Wahrscheinlich zieht er heute seine Kappe für uns." In die Box wäre er trotz nachlassender Reifen am Ende "nie gekommen. Ich wäre auch auf den Felgen weitergefahren."

Der Niederländer Max Verstappen im Red Bull fuhr zwar als Zweiter hinter Hamilton über die Ziellinie, kassierte aber wegen einer Kollision mit Bottas in der Boxengasse eine Fünf-Minuten-Zeitstrafe und fiel auf Platz vier zurück. Nico Hülkenberg landete im Renault auf Platz 14.

(pabie/sid)