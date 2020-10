91. Grand-Prix-Erfolg : Hamilton siegt in der Eifel und stellt Schumacher-Rekord ein

Nürburgring Lewis Hamilton hat mit seinem Triumph beim Großen Preis der Eifel den Siegrekord von Michael Schumacher eingestellt. Sebastian Vettel hingegen erlebt ein weiteres Debakel, Superjoker Nico Hülkenberg fährt von Startplatz 20 auf acht vor.

Auf der Heimatstrecke von Michael Schumacher hat Lewis Hamilton den für ewig gehaltenen Grand-Prix-Rekord der deutschen Formel-1-Ikone eingestellt. Der 35 Jahre alte Brite gewann am Sonntag bei der Königsklassen-Rückkehr auf den Nürburgring den Großen Preis der Eifel und feierte damit den 91. Rennsieg seiner Karriere. Ebensoviele hatte Schumacher geschafft, der vor 25 Jahren als erster Deutscher auf dem Traditionskurs in der Eifel siegreich gewesen war. „Was für ein Ergebnis, ich danke euch so sehr“, funkte Hamilton an die Mercedes-Box. Zur Saison 2013 hatte er Schumacher bei den Silberpfeilen abgelöst.