„Sehr surreal“ Hamiltons letzte Mercedes-Präsentation

In einem auffallend silbern und schwarz lackierten neuen Mercedes wird Rekordweltmeister Lewis Hamilton seine letzte Formel-1-Saison für den deutschen Werksrennstall bestreiten. Der Wagen mit der technischen Kennung W15 für die 15. Saison der Silberpfeile seit der Rückkehr in die Motorsport-Königklasse mit einem eigenen Rennstall wurde am Mittwoch in Silverstone vorgestellt.